Sturm auf der Hut – Fans stimmen sich ein

Einer, der das wohl besser kann als alle anderen bei Sturm, ist Otar Kiteishvili, der für das Rückspiel heute noch ein kleines Fragezeichen ist. „Ich hoffe, dass er beginnen kann. Er hat aber keine Vorbereitung gespielt, von daher ist seine Belastung nicht so leicht zu steuern“, so Ingolitsch, der selbst wie Feuer brennt. „Der Aufstieg und damit die Sicherung eines internationalen Startplatzes wäre das Größte, was ich als Trainer bisher erreicht habe.“