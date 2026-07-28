Seien Sie beim grün-weißen Ligaauftakt dabei!

Dieses Wochenende startet die österreichische Bundesliga wieder und zum Auftakt geht es für den Rekordmeister aus Hütteldorf gegen den SCR Altach aus dem Ländle. Die „Krone“ verlost hierzu 2x2 Tickets
Nach dem internationalen Auftakt im Rahmen der Conference League Qualifikation gegen den FC Santa Coloma aus Andorra, wo Rapid durch Treffer von Serge-Philippe Raux-Yao, Yusuf Demir und Moulaye Haidara mit 1:3 gewinnen konnte, startet jetzt der Auftakt in die neue Saison. Hier wird sich zeigen, ob Rapid aus der Saisonvorbereitung gestärkt herausgekommen ist und auch ob der Neuzugang Tommi Adamsen für das Offensivspiel eine Bereicherung darstellen kann.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Partie SK Rapid – SCR Altach am 2. August um 19 Uhr in Hütteldorf 2x2 Karten! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. Juli, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie HIER.