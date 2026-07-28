Seien Sie beim grün-weißen Ligaauftakt dabei!

Nach dem internationalen Auftakt im Rahmen der Conference League Qualifikation gegen den FC Santa Coloma aus Andorra, wo Rapid durch Treffer von Serge-Philippe Raux-Yao, Yusuf Demir und Moulaye Haidara mit 1:3 gewinnen konnte, startet jetzt der Auftakt in die neue Saison. Hier wird sich zeigen, ob Rapid aus der Saisonvorbereitung gestärkt herausgekommen ist und auch ob der Neuzugang Tommi Adamsen für das Offensivspiel eine Bereicherung darstellen kann.