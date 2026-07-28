Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Mal in einem Monat

Israelische Streitkräfte stürmen UNRWA-Schule

Ausland
28.07.2026 16:07
Das Berufsbildungszentrum Kalandia (KTC) wird vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für ...
Das Berufsbildungszentrum Kalandia (KTC) wird vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) betrieben.(Bild: AFP/Zain JAAFAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum zweiten Mal in weniger als einem Monat sind israelische Streitkräfte gewaltsam in eine Schule für Palästina-Flüchtlinge eingedrungen. Lehrkräfte und Schüler wurden während des Einsatzes in der Schule festgehalten. Das UNO-Hilfswerk UNRWA verurteilte die Aktion scharf und warnte vor Verletzungen des internationalen Völkerrechts.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Kalandia-Berufsschule des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in Ostjerusalem wurde Ziel einer Invasion der israelischen Armee. Zum Zeitpunkt des unbefugten Eindringens befanden sich die Schüler und das Lehrpersonal der Berufsschule gerade im Unterricht. Alle Anwesenden wurden für die Dauer des Einsatzes vor Ort gefangen genommen.

„Fotografierten Gebäude und Büros“
Laut Pressemitteilung wurden der UNRWA bisher aber keine Gründe für das unerlaubte Betreten des Ausbildungszentrums genannt. Der Organisation zufolge fotografierten Vertreter der Stadtverwaltung Jerusalems im Zuge des Einsatzes verschiedene Gebäude, Büroräume sowie Schulungsräume.

Lesen Sie auch:
Israelische Streitkräfte im Gazastreifen (Archivbild)
Neues Gesetz zu Thora
Israels Armee warnt vor Personalmangel
14.07.2026
In Ost-Jerusalem
Israel zerstört Zentrale von UNO-Hilfswerk
20.01.2026

UNO-Hilfswerk: Israel verletzt Völkerrecht
Die sogenannte Kalandia-Berufsschule gilt als das älteste Berufsausbildungszentrum der UNRWA. In über sieben Jahrzehnten seien dort viele Tausende palästinensische Flüchtlinge für den regionalen Arbeitsmarkt ausgebildet worden, heißt es vom Hilfswerk. Als Einrichtung der Vereinten Nationen genieße das Ausbildungszentrum daher vollen Schutz und Immunität nach dem Völkerrecht. Demnach fordert die Organisation die israelischen Behörden jetzt auf, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und weitere Verletzungen der Immunität des Hilfswerks zu unterlassen.

Einsätze wie dieser gesetzlich „ausdrücklich verboten“
„Israel ist verpflichtet, von jeglichen exekutiven, administrativen, gerichtlichen oder gesetzgeberischen Maßnahmen gegen das Eigentum und die Vermögenswerte der Vereinten Nationen und ihrer Einrichtungen in den besetzten palästinensischen Gebieten abzusehen.“ Maßnahmen wie etwa Durchsuchung, Beschlagnahme oder Enteignung seien daher per Gesetz ausdrücklich verboten, so die Organisation.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
28.07.2026 16:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf