Israelische Streitkräfte stürmen UNRWA-Schule

UNO-Hilfswerk: Israel verletzt Völkerrecht

Die sogenannte Kalandia-Berufsschule gilt als das älteste Berufsausbildungszentrum der UNRWA. In über sieben Jahrzehnten seien dort viele Tausende palästinensische Flüchtlinge für den regionalen Arbeitsmarkt ausgebildet worden, heißt es vom Hilfswerk. Als Einrichtung der Vereinten Nationen genieße das Ausbildungszentrum daher vollen Schutz und Immunität nach dem Völkerrecht. Demnach fordert die Organisation die israelischen Behörden jetzt auf, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und weitere Verletzungen der Immunität des Hilfswerks zu unterlassen.