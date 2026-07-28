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ÖTV-Ass in Tschechien

Joel Schwärzler problemlos bei Auftakt in Liberec

Tennis
28.07.2026 16:30
Joel Schwärzler steht in der zweiten Runde des Challengers in Liberec.
Joel Schwärzler steht in der zweiten Runde des Challengers in Liberec.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)
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Von Vorarlberg Sport

ÖTV-Ass Joel Schwärzler ist stark in den ATP-75-Challenger im tschechischen Liberec gestartet. In der ersten Runde hatte der Vorarlberger mit Maxim Mrva keine Probleme, nun wartet ein weiterer Lokalmatador auf den Drittgesetzten des Turniers.

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Joel Schwärzler (ATP-Nr. 183) startete souverän ins ATP-75-Challenger in Liberec (Tch). In der ersten Runde hatte es der Harder mit dem 18-jährigen Maxim Mrva (ATP-Nr 304) zu tun, besiegte den Lokalmatadoren glatt in zwei Sätzen.

Das ÖTV-Ass begann die Partie konzentriert, kam gut rein. Schon im vierten Spiel breakte er Mrva zum 3:1, legte ein makelloses Servicegame zum 4:1 nach und beendete den Satz dann wenig später problemlos mit 6:3.

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Auch im zweiten Durchgang ließ Schwärzler nichts zu. Dieses Mal breakte er Mrva zum 2:1, musste bei eigenem Aufschlag im gesamten Spiel keinen Breakball hinnehmen und servierte nach 1:04 Stunden zum 6:3 und 6:4 aus.

In der zweiten Runde wartet mit Martin Krumich (ATP-Nr. 261) am Mittwoch ein weiterer Lokalmatador auf den Vorarlberger.

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