Joel Schwärzler problemlos bei Auftakt in Liberec

ÖTV-Ass Joel Schwärzler ist stark in den ATP-75-Challenger im tschechischen Liberec gestartet. In der ersten Runde hatte der Vorarlberger mit Maxim Mrva keine Probleme, nun wartet ein weiterer Lokalmatador auf den Drittgesetzten des Turniers.
Joel Schwärzler (ATP-Nr. 183) startete souverän ins ATP-75-Challenger in Liberec (Tch). In der ersten Runde hatte es der Harder mit dem 18-jährigen Maxim Mrva (ATP-Nr 304) zu tun, besiegte den Lokalmatadoren glatt in zwei Sätzen.
Das ÖTV-Ass begann die Partie konzentriert, kam gut rein. Schon im vierten Spiel breakte er Mrva zum 3:1, legte ein makelloses Servicegame zum 4:1 nach und beendete den Satz dann wenig später problemlos mit 6:3.
Auch im zweiten Durchgang ließ Schwärzler nichts zu. Dieses Mal breakte er Mrva zum 2:1, musste bei eigenem Aufschlag im gesamten Spiel keinen Breakball hinnehmen und servierte nach 1:04 Stunden zum 6:3 und 6:4 aus.
In der zweiten Runde wartet mit Martin Krumich (ATP-Nr. 261) am Mittwoch ein weiterer Lokalmatador auf den Vorarlberger.
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