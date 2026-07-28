„Druck? Den gibt es in Innsbruck immer!“

„Nicht nur im Verein Wacker wird stets Druck erzeugt“, weiß Heli Kraft nur zu gut aus eigener Erfahrung, „auch das Umfeld ist durch die vielen Titel extrem erfolgsverwöhnt.“ So musste der Tiroler bei Übernahme 2003/04, als der Klub gerade von der Westliga aufgestiegen war, gleich den Durchmarsch in Angriff nehmen. „Das ist uns dann auch gleich, nach zähem Start, gelungen. Mit neun Tirolern in der Startelf! Die Meisterfeier werde ich auch aus diesem Grund nie vergessen.“ Wohl auch nicht, was kurze Zeit danach mit ihm geschah: Vor Beginn der Bundesliga ’04/05 wurde Ali Hörtnagl als Sportdirektor installiert – obwohl er am Grün noch selber auflief. „Und nach wenigen Runden wurde ich entlassen – von einem Spieler!“