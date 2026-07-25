No More Money: How Many Are Suddenly Working

Exactly 5,111 people with subsidiary protection were registered as unemployed or in training with the AMS Vienna in June 2026. A year earlier, the figure was 8,272. That’s a 38.2 percent drop within twelve months. The “Krone” has obtained the latest figures from the AMS Vienna. As soon as the welfare payments are gone, people apparently start working hard. This finding becomes particularly striking when compared to the overall situation: