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Tiroler 2. Liga-Klubs

Ein Auf und Ab in Kufsteins Fußballgeschichte

Tirol
25.07.2026 13:00
Alfred Oberlechner, Edin Selimbasic, Matthias Linnemann, Wolfgang Thaler (v.l.n.r.)
Alfred Oberlechner, Edin Selimbasic, Matthias Linnemann, Wolfgang Thaler (v.l.n.r.)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Der FC Wacker kehrt mit dem 2. Liga-Aufstieg in den Profi-Fußball zurück. Tiroler Klubs spielten in der 1974 eingeführten Klasse immer wieder eine große Rolle. Teil 3:  Die erfolgreichen Jahre nach der Fusion des ESV und des SC Kufstein, ehe eine Ligareform den Klub aus dem Profifußball verdrängte.

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Der SC Kufstein schaffte 1983 unter Trainer Walter Gombasch den Aufstieg in die 2. Division. Ein Jahr später kehrte Ex-Nationalteamspieler Roland Hattenberger mit mehr als 50 Länderspielen, zwei Meistertiteln und einem Cupsieg nach Kufstein zurück: „In Kufstein habe ich so ziemlich alles gemacht.“

Hattenberger prägte den Verein über viele Jahre in unterschiedlichsten Funktionen, unter anderem als Sportlicher Leiter. In den 1990er-Jahren gastierten mit Weltmeister Mario Kempes (VSE St. Pölten) und Hans Krankl (Austria Salzburg) prominente Fußballgrößen im Grenzland-Stadion Kufstein.

Zurück in die Regionalliga West.
In der Abstiegssaison 1997/98 übernahm Roland Hattenberger schließlich auch noch das Traineramt. In dieser Spielzeit feierte zudem sein Sohn Matthias sein Debüt im Profifußball. „Wir hatten damals eine sehr junge Truppe mit einigen arrivierten Spielern, die leider schon etwas über ihrem Zenit waren“, erinnerte sich Hattenberger junior.

Trainer Ludwig Trifellner wurde vom HSV geholt.
Trainer Ludwig Trifellner wurde vom HSV geholt.(Bild: Christof Birbaumer)

Nach dieser Saison wurde die 2. Division von 16 auf zehn Mannschaften reduziert und in „Erste Division“ umbenannt. Der FC Kufstein belegte den 13. Tabellenplatz und musste deshalb den Gang in die Regionalliga West antreten. „Das war schade, denn finanziell hätten wir die Liga halten können, und es wären viele gute junge Spieler nachgekommen“, sagte Hattenberger.

Markus Unterrainer war in einer Saison mit wenigen Highlights der beste Spieler mit 5 Toren und ...
Markus Unterrainer war in einer Saison mit wenigen Highlights der beste Spieler mit 5 Toren und 5 Vorlagen.(Bild: Christof Birbaumer)

Zur gleichen Zeit schaffte allerdings der nur rund 18 Autominuten westlich gelegene SV Wörgl den Aufstieg in den Profifußball. Spieler wie Bernhard Baumgartner, Harald Planer und später auch Matthias Hattenberger wechselten daraufhin nach Wörgl. „Das hat sicher einige Jahre gedauert, bis sich der Verein sportlich wieder erholen konnte“, so Hattenberger.

2. Liga Platzierungen des FC Kufstein

1983/1984 – Platz 15 (als SC Kufstein)

1984/1985 – Platz 7 (als SC Kufstein)

1986/1987 – Platz 4 (als SC Kufstein)

1987/1988 – Platz 5

1989/1990 – Platz 12

1993/1994 – Platz 11

1994/1995 – Platz 9

1995/1996 – Platz 12

1996/1997 – Platz 10

1997/1998 – Platz 13

2005/2006 – Platz 10

Ein kurzes Aufbäumen.
Genau sieben Saisonen benötigte der FC Kufstein in der Regionalliga West, ehe unter Trainer Rudolf Geir – der später vom HSV-Scout Ludwig Trifellner abgelöst wurde – die Rückkehr in den Profifußball gelang. Ironischerweise tauschte man erneut die Rollen mit dem SV Wörgl. Während Kufstein aufstieg, wechselten Spieler wie Thomas Silberberger, und Yunus Karayün von Wörgl in die Festungsstadt.

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„Man wollte nicht mehr investieren. Rund zwei Millionen Euro hätten gereicht“, erinnerte sich Hattenberger, der da schon beim FC Wacker anheuerte. Mit der Aufstiegsmannschaft konnte der FC Kufstein in der 2. Liga jedoch keine entscheidende Rolle spielen und stieg vor genau 20 Jahren wieder in die Regionalliga West ab.

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