Ein Auf und Ab in Kufsteins Fußballgeschichte

Nach dieser Saison wurde die 2. Division von 16 auf zehn Mannschaften reduziert und in „Erste Division“ umbenannt. Der FC Kufstein belegte den 13. Tabellenplatz und musste deshalb den Gang in die Regionalliga West antreten. „Das war schade, denn finanziell hätten wir die Liga halten können, und es wären viele gute junge Spieler nachgekommen“, sagte Hattenberger.