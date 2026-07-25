Wolff befeuert Gerücht um Max: „Scheuen uns nicht“

Erfolgsduo für die Zukunft?

Verstappen hat bei Red Bull einen bis 2028 laufenden Vertrag. „Wir scheuen uns nicht, die beiden auch irgendwann vielleicht im Team zu haben“, sagte Wolff. Derzeit sei Mercedes aber mit der Dynamik im Rennstall „happy“. Um die Zukunft von Verstappen gibt es schon lange Spekulationen, zumal er dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt.