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Nicht 2027, aber ...

Wolff befeuert Gerücht um Max: „Scheuen uns nicht“

Formel 1
25.07.2026 13:12
Verlässt Max Verstappen Red Bull am Ende der Saison?
Verlässt Max Verstappen Red Bull am Ende der Saison?(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine Verpflichtung von Formel-1-Star Max Verstappen bleibt für Mercedes ein attraktives Szenario. Teamchef Toto Wolff lässt mit einer Aussage die Gerüchteküche wieder brodeln. 

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Teamchef Wolff bestätigte im Interview von Sky Sport F1 am Rande des Grand Prix von Ungarn am Sonntag (ab 15 Uhr im sportkrone.at-Liveticker), zwar für kommende Saison, seine aktuelle Fahrerpaarung aus dem italienischen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli und George Russell aus England. Allerdings schloss er ein Zukunftsduo Antonelli/Verstappen nicht aus.

Erfolgsduo für die Zukunft?
Verstappen hat bei Red Bull einen bis 2028 laufenden Vertrag. „Wir scheuen uns nicht, die beiden auch irgendwann vielleicht im Team zu haben“, sagte Wolff. Derzeit sei Mercedes aber mit der Dynamik im Rennstall „happy“. Um die Zukunft von Verstappen gibt es schon lange Spekulationen, zumal er dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt.

Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli(Bild: AP/Darko Bandic)

„Man muss Kimi Zeit zum Entwickeln geben. Max ist am Zenit, kann alles“, meinte der Wiener Wolff über eine mögliche Fahrerpaarung des heute 19-jährigen Antonelli (19) und dem 28-jährigen Verstappen.

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