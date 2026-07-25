Nach Fahrrad-Diebstahl: Täter zog plötzlich Messer

Wilde Szenen spielten sich in der kleinen Ortschaft Pachfurth im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) ab. Ein Mann hatte beobachtet, wie ein Unbekannter mitten am helllichten Tag sein Fahrrad entwendete. Mit seinem Auto nahm der Bestohlene sofort die Verfolgung auf und stellte den Dieb wenig später auf einem Radweg. Doch der Kriminelle zückte ein Klappmesser, fuchtelte damit herum und gab anschließend Fersengeld.