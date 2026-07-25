Nach Fahrrad-Diebstahl: Täter zog plötzlich Messer

Die Verfolgung eines mutmaßlichen Fahrraddiebs endete erst in einem Maisfeld des Nachbarbundeslandes. Zuvor soll der 29-jährige Verdächtige in Niederösterreich einen Fahrradbesitzer mit einem Klappmesser bedroht und insgesamt vier Fahrräder gestohlen haben.
Wilde Szenen spielten sich in der kleinen Ortschaft Pachfurth im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) ab. Ein Mann hatte beobachtet, wie ein Unbekannter mitten am helllichten Tag sein Fahrrad entwendete. Mit seinem Auto nahm der Bestohlene sofort die Verfolgung auf und stellte den Dieb wenig später auf einem Radweg. Doch der Kriminelle zückte ein Klappmesser, fuchtelte damit herum und gab anschließend Fersengeld.
Über die Leitha geflüchtet
Ein Großaufgebot der Polizei nahm die Verfolgung auf, die über die Leitha Richtung Parndorf bis ins Burgenland führte. In einem Maisfeld wollte sich der Flüchtige verstecken, doch der Polizeihubschrauber konnte ihn mithilfe einer Wärmebildkamera aus der Luft aufspüren. Er wurde wenig später festgenommen.
Der Tscheche (29) soll bereits mehrere Stunden vor dem Diebstahl drei weitere Fahrräder in Bruck an der Leitha gestohlen haben. Sämtliche Drahtesel wurden sichergestellt. Das Klappmesser hatte er auf der Flucht entsorgt, wie er später in der Einvernahme zugab.
Der 29-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Suche nach einem von ihm genannten Komplizen läuft.
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