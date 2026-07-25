Im letzten Spiel um Meistertitel und ein Tattoo

Für Junjie Gao von den Danube Dragons ist der samstägige Austrian Bowl gegen die Graz Giants in mehrfacher Hinsicht besonders. Für die Wiener geht es um den fünften Titel der Vereinshistorie, für den Linebacker ist es sein wohl letztes Football-Spiel, bei dem ihm auch ein seltener Gast zusieht.
„Das ist mein viertes Finale – aber das erste, wo der Gegner nicht Vikings heißt“, kann sich Junjie Gao von den Danube Dragons einen kleinen Seitenhieb Richtung des Erzrivalen nicht verkneifen.
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