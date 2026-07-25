Ministerin stellt Zahl der EU-Kommissare infrage

Bauers Diät-Vorschläge für die EU

Die „inflationäre Zahl“ der Kommissare will Bauer zum Thema machen. Mehrere Ressorts würden sich überschneiden, andere beträfen Aufgaben, die bei den Mitgliedstaaten besser aufgehoben wären. „Wer von den Ländern einen Sparkurs verlangt, muss auch bei sich selbst sparen, und zwar am Kopf der Behörde. Die EU-Kommission ist keine Beschäftigungsagentur.“ Und diese Form der „EU-Diät“ ist für die Ministerin kein neues Rezept. Wie berichtet, stemmte sie sich bereits mehrfach gegen Pläne der Kommission, den Brüsseler Beamten-Apparat um 2500 Köpfe aufzustocken.