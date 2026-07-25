Drogenrausch endete mit Rettung per Drehleiter

Vor Ort entdeckten die Beamten tatsächlich einen Unbekannten, der auf dem Dachboden einer fremden Scheune saß. Eine unmittelbare Gefahr in Form fliegender Dachziegel ging jedoch nicht mehr von ihm aus. Ganz im Gegenteil: Der 64-jährige Kremser bewegte sich nicht, saß im Schneidersitz mit dem Rücken zu den Einsatzkräften und reagierte auch nicht auf Zurufe.