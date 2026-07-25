Drogenrausch endete mit Rettung per Drehleiter

„Ein Mann sitzt in einer Scheune und Dachziegel fliegen vom Dach“ – mit diesem Notruf begann am Dienstagabend ein kurioser Einsatz im Bezirk Krems in Niederösterreich. Am Ende musste ein 64-Jähriger von Rettungskräften mithilfe einer Drehleiter vom Dachboden geholt werden.
Vor Ort entdeckten die Beamten tatsächlich einen Unbekannten, der auf dem Dachboden einer fremden Scheune saß. Eine unmittelbare Gefahr in Form fliegender Dachziegel ging jedoch nicht mehr von ihm aus. Ganz im Gegenteil: Der 64-jährige Kremser bewegte sich nicht, saß im Schneidersitz mit dem Rücken zu den Einsatzkräften und reagierte auch nicht auf Zurufe.
Cannabis in Hose gefunden
Aufgrund der unklaren Lage wurden weitere Streifen, die Rettung und auch die Schnelle Interventionsgruppe zur Unterstützung gerufen. Wenig später war klar: Der Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss und machte einen sehr benommenen Eindruck. In seiner Hose wurden zudem Cannabiszigaretten und Cannabiskraut gefunden.
Weil er selbst über eine Leiter auf den Dachboden geklettert sein dürfte, nun aber nicht mehr alleine hinuntergehen konnte, wurde er von Rettungskräften mithilfe der Drehleiter geborgen. „Das war äußerst kompliziert“, schildert einer der Einsatzkräfte. Eine Einvernahme des 64-Jährigen steht noch aus.
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