Mutter wurde plötzlich aus dem Leben gerissen

Der Tod kam aus dem Nichts. Vor knapp zwei Wochen war die 45-jährige Margit Holzinger aus Altenberg daheim aufgestanden und umgefallen. Die Mutter zweier Söhne – sechs und acht Jahre alt – wurde sofort mit dem Notarzt nach Linz gebracht. Dort stellte man ein Blutgerinnsel fest. Trotz aller Bemühungen wachte die Bankangestellte nicht mehr auf. Am vergangenen Freitag verstarb die 45-Jährige schließlich. Sie hinterlässt ihren Ehemann und die beiden Söhne.