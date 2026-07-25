Mutter wurde plötzlich aus dem Leben gerissen

Eine 45-Jährige aus Altenberg verstarb in der Vorwoche ganz plötzlich an einem Blutgerinnsel. Der Schock in der oberösterreichischen Gemeinde ist groß. Mit einer Spendenaktion für ihren Mann und die zwei kleinen Kinder versucht man nun wenigstens die finanziellen Sorgen zu mindern.
Der Tod kam aus dem Nichts. Vor knapp zwei Wochen war die 45-jährige Margit Holzinger aus Altenberg daheim aufgestanden und umgefallen. Die Mutter zweier Söhne – sechs und acht Jahre alt – wurde sofort mit dem Notarzt nach Linz gebracht. Dort stellte man ein Blutgerinnsel fest. Trotz aller Bemühungen wachte die Bankangestellte nicht mehr auf. Am vergangenen Freitag verstarb die 45-Jährige schließlich. Sie hinterlässt ihren Ehemann und die beiden Söhne.
Vierter Todesfall in der Gemeinde
„Es ist einfach nur traurig, es ist bereits der vierte tragische Todesfall in einer Familie in meiner Gemeinde innerhalb kurzer Zeit. Die Betroffenheit und die Trauer in Altenberg sind deshalb natürlich entsprechend groß“, sagt Bürgermeister Michael Hammer. Die Familie sei vor einigen Jahren nach Altenberg gezogen und schnell im Gemeindeleben integriert gewesen. Die beiden Buben sind beim örtlichen Fußballverein aktiv, Papa Bernhard engagiert sich als Nachwuchstrainer.
Unklare Zukunft
Nun stehen die Hinterbliebenen allerdings vor einer schweren und ungewissen Zukunft. „Noch weiß die Familie gar nicht, wie es weitergehen soll. Neben dem großen Verlust kommen natürlich auch finanzielle Belastungen hinzu. Der Vater wird wahrscheinlich nicht mehr Vollzeit arbeiten können, um die Kinder zu versorgen“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit der „Krone“.
Es ist einfach nur traurig, es ist bereits der vierte tragische Todesfall in einer Familie in meiner Gemeinde innerhalb kurzer Zeit.
Michael Hammer, Bürgermeister von Altenberg
Die Gemeinde möchte ihre Mitglieder deshalb unterstützen. In Absprache mit den Hinterbliebenen läuft nun eine Spendenaktion. Bürgermeister Hammer betont: „Die Betroffenheit und Trauer in unserer gesamten Gemeinde sind groß. Gerade in solch schweren Zeiten zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Die Marktgemeinde Altenberg und die Pfarre Altenberg haben daher gemeinsam eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Familie Holzinger zu unterstützen“, heißt es in der Stellungnahme. Die Anteilnahme ist groß.
Am kommenden Mittwoch wird Margit Holzinger in Gallneukirchen zu Grabe getragen.
Und hier können Sie spenden: Empfänger: Spendenkonto Holzinger M.
IBAN: AT87 3411 1000 0066 5604
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