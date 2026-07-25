Neun Wochen Ferien als Mammutaufgabe für Eltern

Freie Tage klingen nach Entspannung, Zeit, Leichtigkeit. Nicht aber für viele Eltern. Ihre Terminkalender sind im Sommer noch voller als sonst. Denn in Österreich sind die Schulen von Juli bis September 63 Tage geschlossen. Viele Kinderbetreuungseinrichtungen haben ebenso mehrere Wochen zu. Mit durchschnittlich 25 Urlaubstagen pro Österreicher wird die Betreuung der eigenen Kinder da zur wahren Mammutaufgabe.