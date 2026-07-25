Neun Wochen Ferien als Mammutaufgabe für Eltern

Über zwei Monate Sommerferien stellen Eltern vor Probleme. Zwei Familien berichten, wie sie die Aufgabe meistern – und was sie sich wünschen würden. Auch steirische Beratungsstellen kennen die Probleme nur zu gut.
Freie Tage klingen nach Entspannung, Zeit, Leichtigkeit. Nicht aber für viele Eltern. Ihre Terminkalender sind im Sommer noch voller als sonst. Denn in Österreich sind die Schulen von Juli bis September 63 Tage geschlossen. Viele Kinderbetreuungseinrichtungen haben ebenso mehrere Wochen zu. Mit durchschnittlich 25 Urlaubstagen pro Österreicher wird die Betreuung der eigenen Kinder da zur wahren Mammutaufgabe.
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