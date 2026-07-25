Spannender Klopp-Sager: „Und Merz würde nicht …“

Spannender Moment bei der Präsentation von Jürgen Klopp als neuer DFB-Bundestrainer. Während der 59-Jährige über die Stimmung in Deutschland und die Erwartungen über die Entwicklung im Fußball spricht, gibt es plötzlich einen kleinen Satz in Richtung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz.
„Ich werde es nicht allen recht machen können. Ich versuche alles richtig zu machen in unserem Sinne. Für mich war es ein Gedanke, wenn ich mir vorstelle, wir werden in vier Jahren Weltmeister, dann fühlt sich das gut an“, stellt Klopp bei seiner Präsentation als DFB-Bundestrainer zunächst klar.
„Stellen wir uns das vor“
Erfolgreich könne man nur sein, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, so der 59-Jährige, der plötzlich zu einer spannenden Aussage ansetzte: „Wenn wir das alle gemeinsam machen und stellen wir uns vor, das wäre so. Am nächsten Tag wäre der Nachbar nicht so ein Arsch, das Wetter wäre nicht so schlecht, Merz würde nicht alles falsch machen, obwohl er versucht alles richtigzumachen.“
Eine Aussage in Richtung Bundeskanzler Merz, der sich im Laufe seiner Polit-Karriere schon den ein oder anderen Fauxpas erlaubt hat und im Laufe seiner Kanzlerschaft immer wieder Kritik ausgesetzt ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.