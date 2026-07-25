Spannender Klopp-Sager: „Und Merz würde nicht …“

„Stellen wir uns das vor“

Erfolgreich könne man nur sein, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, so der 59-Jährige, der plötzlich zu einer spannenden Aussage ansetzte: „Wenn wir das alle gemeinsam machen und stellen wir uns vor, das wäre so. Am nächsten Tag wäre der Nachbar nicht so ein Arsch, das Wetter wäre nicht so schlecht, Merz würde nicht alles falsch machen, obwohl er versucht alles richtigzumachen.“