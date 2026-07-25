Privates Treffen mit Ronaldinho? So viel kostet‘s!

Was im Vorjahr in Wien noch gescheitert war, soll am 26. September in Klagenfurt klappen: Der zweifache Weltfußballer Ronaldinho kommt an den Wörthersee, spielt bekanntlich mit weiteren Fußball-Größen gegen die österreichische Legenden-Auswahl der „Copa Pele“. Auf wieviele Fans die Veranstalter hoffen, wen sie noch holen wollen und wie hoch die Ticket- und „Meet & Greet“-Preise sind.
Dass Brasilo-Zauberer Ronaldinho am 26. September auflaufen soll, wussten „Krone“-Leser bereits. Nun präsentieren die Veranstalter offiziell die Pläne fürs Fußball-Event im Wörthersee-Stadion:
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