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Am Wörthersee

Privates Treffen mit Ronaldinho? So viel kostet‘s!

Fußball National
25.07.2026 06:27
Ronaldo und Ronaldinho bei der WM-Finalfeier in den USA.
Ronaldo und Ronaldinho bei der WM-Finalfeier in den USA.(Bild: AP/Pamela Smith)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Was im Vorjahr in Wien noch gescheitert war, soll am 26. September in Klagenfurt klappen: Der zweifache Weltfußballer Ronaldinho kommt an den Wörthersee, spielt bekanntlich mit weiteren Fußball-Größen gegen die österreichische Legenden-Auswahl der „Copa Pele“. Auf wieviele Fans die Veranstalter hoffen, wen sie noch holen wollen und wie hoch die Ticket- und „Meet & Greet“-Preise sind.

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Dass Brasilo-Zauberer Ronaldinho am 26. September auflaufen soll, wussten „Krone“-Leser bereits. Nun präsentieren die Veranstalter offiziell die Pläne fürs Fußball-Event im Wörthersee-Stadion:

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