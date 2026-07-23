Wenn das Girlsweekend zum Drama wird

Hollywoodstar Jennifer Garner ist immer ein Garant für gutes Fernsehen: In „The Five Star Weekend“ (ab 25. Juli auf SKY) erlebt Food-Influencerin Hollis Shaw (Jennifer Garner) einen schweren Verlust. Vier Freundinnen aus verschiedenen Lebensphasen beschließen ein Wochenende auf der Insel Nantucket zu verbringen – ein Wochenende, das sie alle verändern wird. Wir haben Jennifer Garner dazu interviewt.