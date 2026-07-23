Wenn Straßenkunst auf Wiener Ballkultur trifft

„Fehler passieren, man kann sie korrigieren“

Für Morales ist das Besprühen einer Ballrobe längst kein Neuland. Bereits zuletzt sorgte er mit einer Opernball-Robe von Kristina Worseg für Aufsehen. Trotzdem gleicht keine Arbeit der anderen. „Es ist eigentlich nicht viel anders. Es ist halt nur quasi ein Bild, das sich bewegt“, beschreibt er den Unterschied zwischen Leinwand und Kleid. Einen genauen Plan gibt es dabei kaum. „Wir hatten viele Ideen, aber am Ende werden wir sehen, wie das Material auf die Farbe reagiert. Danach entfaltet sich alles im Moment“, erzählt er der „Krone.

Und was passiert, wenn doch einmal etwas schiefgeht? „Fehler passieren ständig. Man kann sie korrigieren – und am Ende sieht es meistens eh besser aus als vorher.“ Übrigens: Zur Spraydose greift der 36-Jährige, „seitdem er denken kann“.