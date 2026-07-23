Altstar Luka Modric verlängert Vertrag bei Milan

Kroatiens Fußball-Star Luka Modric hat sein Karriereende noch einmal verschoben und im Alter von 40 Jahren seinen Vertrag mit dem italienischen Spitzenklub Milan verlängert.
Der Weltfußballer des Jahres 2018 unterschrieb am Donnerstag einen neuen Kontrakt, der bis Mitte 2027 gültig ist. „Nach einer Saison unter unseren Erwartungen ist der Wunsch, zurückzuschlagen, immens“, sagte Modric nach der Vertragsunterschrift.
Nach 13 Jahren und sechs Champions-League-Titeln hatte Modric vor einem Jahr Real Madrid verlassen. In der vergangenen Saison verspielte Milan in der letzten Runde die schon sicher geglaubte Champions-League-Qualifikation.
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