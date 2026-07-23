Sternenklare Nacht mit frischen Temperaturen

Während sich der Donnerstag im Westen und Süden des Landes recht sonnig präsentierte, zeigte er sich im Rest Österreichs trüb und teils regnerisch. Die Nachtstunden werden erneut ziemlich frisch – und in einigen Regionen sternenklar.
Im Laufe des Abends lassen die Regenschauer, die immer wieder durchs Land ziehen, nach und es klart auf. Zeitweise wird die Nacht auf Freitag sogar wolkenlos.
Den Sternenhimmel im Freien zu bestaunen, wird allerdings frisch: In Salzburg werden sogar teils nur fünf Grad erwartet. Aber auch im Rest des Landes erwartet uns eine kühle Nacht. In Wien bleibt es mit maximal 14 Grad am wärmsten.
Am Freitag erwartet uns dann erneut sommerliches Wetter mit viel Sonnenschein und bis zu 28 Grad.
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