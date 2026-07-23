Google meldet erstmals einen negativen Cashflow

Milliardenoffensive wird auch mit Schulden finanziert

Um die gewaltigen Investitionen stemmen zu können, setzt Alphabet inzwischen nicht nur auf die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Schulden in Höhe von fast 86 Milliarden Euro aufgenommen und kündigte im Juni zudem den Verkauf neuer Aktien im Umfang von rund 73 Milliarden Euro an.