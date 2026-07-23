Villa am Attersee um 14 Millionen Euro verkauft

Auch in Oberösterreich boomt der Markt mit Luxusimmobilien. Das zeigen die Verkäufe im vergangenen Jahr sehr genau. Für viele Millionen wurde eingekauft. Nicht nur Häuser und Grundstücke, auch Wohnungen sind gefragt.
Diese Immobilie wäre sich nicht einmal für den Gewinner des Achtfachjackpots vom vergangenen Sonntag ausgegangen – denn während sich der Glückspilz aus der Steiermark über „nur“ zwölf Millionen Euro freuen darf, hat ein unbekannter Käufer für eine Villa in Nußdorf am Attersee im Vorjahr schlappe 14,020 Millionen Euro hingeblättert.
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