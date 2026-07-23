Villa am Attersee um 14 Millionen Euro verkauft

Diese Immobilie wäre sich nicht einmal für den Gewinner des Achtfachjackpots vom vergangenen Sonntag ausgegangen – denn während sich der Glückspilz aus der Steiermark über „nur“ zwölf Millionen Euro freuen darf, hat ein unbekannter Käufer für eine Villa in Nußdorf am Attersee im Vorjahr schlappe 14,020 Millionen Euro hingeblättert.