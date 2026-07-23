„Die Sehnsucht nach dem Titel ist riesengroß!“

Am Samstag ist der große Tag endlich gekommen: Die Grazer Footballer könnten in Mödling den ersten Meistertitel seit 2008 einfahren. Nach Umstrukturierungen und einer neuaufgebauten Jugend wäre es für die Giants die Krönung. Doch Titelverteidiger Danube Dragons hat da noch ein Wörtchen mitzureden.