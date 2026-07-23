Diese Briefe können nur wenige Menschen lesen

Alban Berg: Mein lieber Freund in Eile, damit Dich die Karte noch vor Deiner Abreise trifft. Vielen Dank für Deinen lieben, herzlichen Brief, den ich demnächst ausführlich beantworten will, heute nur soviel, daß ich mit dem herrlichen Geburtstagsgeschenk sehr einverstanden bin u. mich dessen sehr freue. Sage mir nur welcher Teil auf mich fällt. Wenn beide Mappen möglich wären, wäre es natürlich umso viel schöner, das wäre dann quasi das Gesammtwerk Klimts!! Rauchmaterial: auch sehr gute Idee. Wenn Du also Montag nach Traunkirchen fährst, so sage Schönberg, daß ich mich an dem Geschenk auch beteiligt habe. Selbstverständlich schreibe ich ihm auch. – Soeben erhalte ich auch – unbegreiflicherweise – das Septemberhonorar, 3000 die ich keinesfalls annehme. Ich bitte Dich, lieber Freund, und die Herrn, die durch meinen Urlaub benachteiligt sind, dieses Dir und ihnen statt mir zukommende Honorar anzunehmen. Sobald Du zurück von Traunkirchen bist, sende ich Dir und Stein je 1000K u. Greisle u. Sachs je 500K Das ist nur Recht u. billig! Und nun leb wohl, mein Liebster, laß Dir‘s in Traunk. recht gut gehen! Dein Berg (Bild: Wienbibliothek)