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Nach Pleite: Kult-Club in Kitzbühel vor Neustart

Tirol
23.07.2026 18:00
Die neuen Pächter Ja-Duc Phan und Helmut Frank, die den bekannten Club in Rekordzeit wieder zum ...
Die neuen Pächter Ja-Duc Phan und Helmut Frank, die den bekannten Club in Rekordzeit wieder zum Strahlen gebracht haben.(Bild: Take Five)
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Von Claudia Thurner

Paris Hilton war schon da, Arnold Schwarzenegger auch, ebenso Skistars rund ums Hahnenkammrennen. Die Rede ist von der legendären Diskothek Take Five in Kitzbühel. Im Februar schlitterte die damalige Betreiberfirma in die Insolvenz. Jetzt erfolgt unter neuen Pächtern der Neustart. 

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Die Legende erwacht zu neuem Leben! Damit wird die Neueröffnung am Freitag selbstbewusst beworben. „Das Take Five ist kein gewöhnlicher Club, es ist eine Institution des Tiroler Nachtlebens und ein Stück Kitzbüheler Kulturgeschichte. Unser Ziel ist es nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern den unverwechselbaren, glamourösen Mythos des Hauses wiederzubeleben“, sagt Ja-Duc Phan, der gemeinsam mit seinem Partner Helmut Frank dem Lokal als Pächter zu neuer Größe verhelfen will. 

Seit 80ern bekannter Treffpunkt
Der Club im Herzen des mondänen Kitzbühel zählt seit über drei Jahrzehnten zu den exklusivsten Adressen des alpinen Nachtlebens. Seit seiner Eröffnung in den 1980er-Jahren hat sich das Lokal als Fixpunkt für den internationalen Jetset, Sport-Legenden und die High Society etabliert. Hochklassiges VIP-Service, traditioneller Kitz-Chic und internationale Top-DJs – diese Mischung war immer das Erfolgsrezept des Take Five.

Ja-Duc Phan und Helmut Frank vor dem Eingang. Der wird ab Freitag wieder für Partygäste öffnen.
Ja-Duc Phan und Helmut Frank vor dem Eingang. Der wird ab Freitag wieder für Partygäste öffnen.(Bild: Take Five)

Im Februar dieses Jahres dann die Hiobsbotschaft. Die damalige Betreiberfirma schlitterte in die Insolvenz. Der Kreditschutzverband 1870 (KSV) informierte über die Pleite: Die Betreiberfirma sei erst im Jahr 2024 gegründet worden. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, hieß es damals.

Kult-Plüsch und moderne Akzente
Die schwierigen Zeiten sollen nun aber vorbei sein und das Take Five nach einem Lifting in neuem Glanz erstrahlen. Der zum Kult gewordene Plüsch und die eleganten Separees treffen auf moderne Designakzente – so heißt es in einer Aussendung. „Champagner und Spirituosen auf Topniveau, erstklassige Mixologie und eine strikte, aber faire Türpolitik“, wird versprochen. Heißt übersetzt: Nicht jeder kommt hinein! 

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Das erklärte Ziel: Das Take Five soll wieder zu einer der ersten Partyadressen der Alpen werden. Ein bisschen Nostalgie, aber viel zeitgemäßes Club-Feeling. Ab 26. Juli können sich die Besucher davon überzeugen, ob das gelungen ist. 

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