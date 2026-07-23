Nach Pleite: Kult-Club in Kitzbühel vor Neustart

Die Legende erwacht zu neuem Leben! Damit wird die Neueröffnung am Freitag selbstbewusst beworben. „Das Take Five ist kein gewöhnlicher Club, es ist eine Institution des Tiroler Nachtlebens und ein Stück Kitzbüheler Kulturgeschichte. Unser Ziel ist es nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern den unverwechselbaren, glamourösen Mythos des Hauses wiederzubeleben“, sagt Ja-Duc Phan, der gemeinsam mit seinem Partner Helmut Frank dem Lokal als Pächter zu neuer Größe verhelfen will.