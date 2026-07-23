Jetzt legt sich Gemeinde gegen das Reifengrab quer

Statt 59.000 Tonnen Altreifen zu entsorgen, darf sie eine Firma in Ohlsdorf zuschütten. Gegen die behördliche Genehmigung bereitet die Gemeinde nun eine Beschwerde vor. Neben den Sorgen vor erneuten Bränden und Trinkwasserproblemen sorgen in der Region auch die vielen Fördergelder an die Deponiebetreiber für Unmut.