Bürgermeister verteidigt „140.000-Euro-Vision“

Schweizer Agentur erstellt Vision für Dornbirn

In diesem Druckwerk stellt Fäßler seine Zukunftsvisionen für die Messestadt und vor allem für die Stadtverwaltung vor. Erstellt wurde das Werk nicht im Ländle, sondern von der Schweizer Agentur „Institut für Geldkultur“ mit Sitz in Goldach. Laut wpa gebe es ein Naheverhältnis zwischen der Agentur und Steinwidder, so sei dieser etwa auf der Homepage als „Botschafter“ angeführt. 140.000 Euro soll das 60-Seiten-Heftchen gekostet haben, rund 100.000 Euro seien der Schweizer Agentur zugeflossen. Viel Geld in einer Zeit, in welcher auch Dornbirn zum Sparen verdonnert ist. Was den Ärger der Opposition noch befeuert: Offenbar hat Fäßler die politischen Gremien der Stadt mit seiner „Vision“ im Vorfeld gar nicht erst befasst, folglich fühlen sich die Vertreter von ÖVP, FPÖ und Neos übergangen.