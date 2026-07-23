FPÖ Kärnten schmeißt Jugendchef aus der Partei

„Vertrauensbasis ist nicht mehr gegeben“

Zwar hatte die Landespartei zuerst noch keinen Grund für einen Ausschluss gesehen, weil keine „strafrechtlich relevanten Vorwürfe“ im Raum stehen würden. Nun wurde es der FPÖ wohl doch zu heiß: Weil „die Vertrauensbasis nicht mehr gegeben war“, wurde er am Donnerstag einstimmig aus der FPÖ ausgeschlossen. Ein Gespräch hätte es aber bereits am 17. Juli gegeben.