Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für private Investoren

Sektkauf-Strategie: FPÖ will nun Ausweitung

Burgenland
23.07.2026 19:00
Für mehr private Investitionen: FPÖ-Obmann Alexander Petschnig und Mandatarin Michelle ...
Für mehr private Investitionen: FPÖ-Obmann Alexander Petschnig und Mandatarin Michelle Whitfield.(Bild: Philipp Wagner)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Die Freiheitlichen verlangen, dass das Investitionsmodell, mit dem das Land Burgenland einst 195.000 Flaschen Sekt von einer Kellerei gekauft hat,  künftig auch für private Investoren und Betriebe möglich sein soll. FPÖ-Landesparteichef Petschnig verweist dabei auf Beispiele aus anderen Ländern. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zur Vorgeschichte: Das Land hatte 2023 von der später insolventen A-Nobis Sektkellerei 195.000 Rohsekt-Flaschen für rund 800.000 Euro angekauft. Von der Opposition gab es für die Unterstützungsaktion heftige Kritik.

Nun sehen es die Freiheitlichen etwas differenzierter. Landesobmann Alexander Petschnig schlägt vor, dieses Investitionsmodell wie in anderen Ländern auf Private und Betriebe auszuweiten. Er begründet das damit, dass die FPÖ via Informationsfreiheitsgesetz sowie einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes Auskunft über den Vertrag erhalten habe. Details nannte er daraus nicht. Außerdem weckte das angeführte Investitionsmodell sein Interesse.

Laut Petschnig wird es international vielfach bei Produkten mit langer Lagerzeit wie Sekt, Käse oder Whiskey praktiziert: „Das Risiko ist gering, die Ertragschance nach einigen Jahren entsprechend größer.“ Landwirte könnten so wirtschaftliches Risiko an Investoren auslagern. Beim A-Nobis-Sektkauf habe ihn gestört, dass am Ende nur das Land davon profitieren könne. Petschnig könnte sich das Modell auch für heimische Winzer vorstellen.

Lesen Sie auch:
In Parndorf warten noch Zehntausende A-Nobis-Flaschen auf einen neuen Besitzer.
Erste Verkäufe fix
Das Land leert jetzt sein umstrittenes Sektlager
28.11.2025
Nach Insolvenz
Aufatmen bei Hauswirth und Sektkellerei A-Nobis
10.03.2025
Millionen-Pleite
Bekannte Sektkellerei A-Nobis wird Sanierungsfall
18.12.2024

Wirtschaftssprecherin Michelle Whitfield schlug zudem vor, Busse der Verkehrsbetriebe Burgenland als Shuttle-Busse einzusetzen. So könnten etwa Touristen, die in Parndorf einkaufen, zu Winzern oder Sehenswürdigkeiten fahren.

„Landespartei finanziell und organisatorisch gut aufgestellt“
Im Herbst steht beim FPÖ-Landesparteitag die Wiederwahl als Obmann auf dem Programm. Ob es einen Gegenkandidaten gibt, ist offen. „Laut Statut kann jemand auch erst am Parteitag seine Kandidatur bekannt geben“, erklärte Petschnig. Kritik, dass er zu wenig im Land sei, könne er nicht nachvollziehen. „Die Landespartei ist organisatorisch und finanziell gut aufgestellt“, so Petschnig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
23.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
18° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
12° / 27°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
16° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
16° / 24°
Symbol starke Regenschauer
Oberpullendorf
15° / 26°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.844 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.370 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.633 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1070 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Mehr Burgenland
Allianz gegen Schumann
Rotes Länder-Trio schießt gegen eigene Ministerin
Neues Pilotprojekt
Was jetzt auf Autofahrer in Eisenstadt zukommt
„eu-art-network“
Kunstsymposium zieht in Friedensstadt weiter
Wehrpflicht-Reform
„Die nationale Sicherheit steht an erster Stelle“
Wohnbau-Darlehen
Häuslbauer griffen für Rückzahl-Aktion ins Börsel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf