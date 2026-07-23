Sektkauf-Strategie: FPÖ will nun Ausweitung

Wirtschaftssprecherin Michelle Whitfield schlug zudem vor, Busse der Verkehrsbetriebe Burgenland als Shuttle-Busse einzusetzen. So könnten etwa Touristen, die in Parndorf einkaufen, zu Winzern oder Sehenswürdigkeiten fahren.

„Landespartei finanziell und organisatorisch gut aufgestellt“

Im Herbst steht beim FPÖ-Landesparteitag die Wiederwahl als Obmann auf dem Programm. Ob es einen Gegenkandidaten gibt, ist offen. „Laut Statut kann jemand auch erst am Parteitag seine Kandidatur bekannt geben“, erklärte Petschnig. Kritik, dass er zu wenig im Land sei, könne er nicht nachvollziehen. „Die Landespartei ist organisatorisch und finanziell gut aufgestellt“, so Petschnig.