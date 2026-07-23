Von Motorrad geschleudert: 22-jähriger Steirer tot

Der Oststeirer fuhr laut Polizei gegen 11.30 Uhr mit dem Motorrad auf der Bundesstraße 72 von Weiz kommend in Richtung Anger. Bei Bachl rutschte er in einer Linkskurve nach außen weg und kollidierte mit einer Leitplanke. Der junge Mann wurde vom Motorrad geschleudert und kam einige Meter abseits der Bundesstraße in einer Böschung zu liegen.