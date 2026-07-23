Von Motorrad geschleudert: 22-jähriger Steirer tot

Ein erst 22-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag in der Steiermark bei einem Unfall gestorben: Der Mann kollidierte mit einer Leitplanke und wurde von seinem Bike geschleudert. Trotz sofortiger Erster Hilfe gab es keine Rettung mehr.
Der Oststeirer fuhr laut Polizei gegen 11.30 Uhr mit dem Motorrad auf der Bundesstraße 72 von Weiz kommend in Richtung Anger. Bei Bachl rutschte er in einer Linkskurve nach außen weg und kollidierte mit einer Leitplanke. Der junge Mann wurde vom Motorrad geschleudert und kam einige Meter abseits der Bundesstraße in einer Böschung zu liegen.
Eine nach ihm fahrende Motorradlenkerin beobachtete den Unfall. Sie leistete gemeinsam mit weiteren Passanten sofort Erste Hilfe, dann übernahmen die alarmierten Rettungskräfte die Reanimationsmaßnahmen. Doch der 22-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Notarzt stellte schließlich den Tod fest.
Feuerwehr und KIT-Team im Einsatz
Einsatzkräfte der Feuerwehr Landscha standen für die Bergungsarbeiten und die Verkehrsregelung im Einsatz. Die Unfallstelle im Bereich der B72 war bis kurz nach 13.30 Uhr gesperrt. Das Kriseninterventionsteam steht für die Betreuung naher Angehöriger im Einsatz.
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