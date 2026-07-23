Rotes Länder-Trio schießt gegen eigene Ministerin

Gestritten wird zwischen Bund und Ländern bekanntlich in vielen Bereichen – besonders emotional wird aber die Debatte rund um die Gesundheitsreform geführt. Im Zuge der Reformpartnerschaft konnte man sich ja auf keine Kompetenzverschiebungen einigen, nun warnen die roten Landeshauptmänner Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland und Daniel Fellner aus Kärnten sowie SPÖ-Steiermark-Chef Max Lercher vor „einer Zentralisierung durch die Hintertür“ und vor Spitals- sowie Standortschließungen.