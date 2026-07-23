Mama-Sohn-Duo versorgte Fußball-Fans mit Drogen

Fund bei Hausdurchsuchung

Im Zuge einer Hausdurchsuchung Anfang Februar 2026 an der Wohnadresse der beiden Beschuldigten konnten verschiedene Suchtmittel sichergestellt werden. Dabei handelte es sich unter anderem um 300 Gramm Cannabiskraut, nicht unerhebliche Mengen Kokain, Crystal Meth sowie Ecstasy. Kurios: Mutter und Sohn über ihre Verkäufe detaillierte schriftliche Aufzeichnungen. Anhand dieser Unterlagen konnte allein für den Zeitraum Jänner 2026 ein Umsatz im mittleren vierstelligen Eurobereich nachgewiesen werden.