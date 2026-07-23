Traktorreifen löst sich und kracht gegen Auto

Ein Albtraum für Autofahrer wurde am Donnerstag im steirischen St. Martin im Sulmtal wahr. Ein Traktor verlor während der Fahrt den Hinterreifen, dieser krachte gegen einen entgegenkommenden Pkw.
Der Unfall ereignete sich auf der B74 direkt bei der Ortseinfahrt von St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg). Kurz nach 11 Uhr verlor ein Traktor während der Fahrt plötzlich einen Hinterreifen. Dieser rollte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Pkw.
Lenkerin befreite sich aus Fahrzeug
Die Lenkerin des Autos wurde verletzt, sie konnte aber laut Feuerwehr selbstständig ihr Fahrzeug verlassen. Mitglieder der Feuerwehr St. Martin im Sulmtal sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die Erstversorgung der verletzten Autofahrerin. Danach wurde sie von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Nachdem der Reifen wieder montiert worden war, konnte der Traktor die Fahrt fortsetzen. Das Auto ist hingegen stark beschädigt. Der Feuerwehreinsatz endete nach den Aufräumarbeiten nach gut einer Stunde.
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