Traktorreifen löst sich und kracht gegen Auto

Lenkerin befreite sich aus Fahrzeug

Die Lenkerin des Autos wurde verletzt, sie konnte aber laut Feuerwehr selbstständig ihr Fahrzeug verlassen. Mitglieder der Feuerwehr St. Martin im Sulmtal sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die Erstversorgung der verletzten Autofahrerin. Danach wurde sie von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.