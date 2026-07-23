Diese „kleine“ Dachreparatur kostete 300.000 Euro

Verrutschte Dachziegel – mehr war es zunächst nicht. Als eine Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha den Schaden möglichst rasch beheben lassen wollte, suchte sie im Internet nach einer Dachdeckerfirma. Sie entschied sich für eine der ersten Telefonnummern, die ihr die Suchmaschine anzeigte. Eine Entscheidung, die sie später ein Vermögen kosten sollte.