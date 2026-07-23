Diese „kleine“ Dachreparatur kostete 300.000 Euro

500 Euro für eine kleine Dachreparatur – so lautete die erste Einschätzung. Nur zwei Wochen später hatte eine Hausbesitzerin aus Niederösterreich insgesamt 300.000 Euro in bar bezahlt. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Sachwucher.
Verrutschte Dachziegel – mehr war es zunächst nicht. Als eine Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha den Schaden möglichst rasch beheben lassen wollte, suchte sie im Internet nach einer Dachdeckerfirma. Sie entschied sich für eine der ersten Telefonnummern, die ihr die Suchmaschine anzeigte. Eine Entscheidung, die sie später ein Vermögen kosten sollte.
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