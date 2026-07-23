Gelbe Ampel: Pensionist (83) brutal festgenommen

Aliakbar Sadeghi klingt noch immer aufgeregt, wenn er von dem Vorfall erzählt. „Ich schlafe schlecht und meine rechte Hand kann ich kaum bewegen“, sagt der 83-Jährige. Taxifahren, wie es der studierte Montanist regelmäßig macht, um in der Pension beschäftigt zu bleiben, kann er gerade nicht.