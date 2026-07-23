Gelbe Ampel: Pensionist (83) brutal festgenommen

Nachdem er laut eigenen Angaben bei Gelb über die Ampel gefahren war, soll ein Polizist einen 83-jährigen Mann Sonntagfrüh in Leoben (Steiermark) brutal zu Boden gedrückt, gefesselt und festgenommen haben. Der Taxifahrer wurde am Ellenbogen verletzt. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen den Beamten.
Aliakbar Sadeghi klingt noch immer aufgeregt, wenn er von dem Vorfall erzählt. „Ich schlafe schlecht und meine rechte Hand kann ich kaum bewegen“, sagt der 83-Jährige. Taxifahren, wie es der studierte Montanist regelmäßig macht, um in der Pension beschäftigt zu bleiben, kann er gerade nicht.
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