Trudeau trudelte ohne seine Katy in Salzburg ein

Perry zuerst auf Malta, danach in der Schweiz

Seine Lebenspartnerin Katy Perry wird ihm dieses Mal jedenfalls nicht zuhören. Sie gab erst am Mittwoch ein Konzert auf Malta. Am Samstagabend geht es für die 40-Jährige bereits mit einem Auftritt in der benachbarten Schweiz weiter. Da dürfte es im Terminkalender wohl doch ein bisschen zu eng für einen Abstecher nach Salzburg geworden sein.