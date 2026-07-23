Trudeau trudelte ohne seine Katy in Salzburg ein

Mit Basecap und einem lässigen „Hey guys!“ kam Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau kurz vor 19 Uhr im Hotel Sacher Salzburg an. Seine Lebenspartnerin, die US-Popsängerin Katy Perry, hatte er allerdings nicht im Gepäck.
Wohl kaum ein Ex-Politiker ist so tiefenentspannt wie Kanadas Ex-Premierminister. Mit einem lässigen „Hey guys!“ (dt. „Hallo Leute!“), tief ins Gesicht gezogener Basecap und der Ruhe hinweg bezog Justin Trudeau kurz vor 19 Uhr am Donnerstagabend sein Zimmer im Hotel Sacher Salzburg.
Trudeau ist im Rahmen der Wirtschaftskonferenz Salzburg Summit in der Mozartstadt. Dichtes Programm wartet auf den Ex-Politiker. Am Donnerstagabend folgt noch ein Get-together. Am Freitagvormittag wird Trudeau seine Rede auf der Veranstaltung halten. Zu welchem Thema, das bleibt bis zum Schluss ein gut gehütetes Geheimnis.
Perry zuerst auf Malta, danach in der Schweiz
Seine Lebenspartnerin Katy Perry wird ihm dieses Mal jedenfalls nicht zuhören. Sie gab erst am Mittwoch ein Konzert auf Malta. Am Samstagabend geht es für die 40-Jährige bereits mit einem Auftritt in der benachbarten Schweiz weiter. Da dürfte es im Terminkalender wohl doch ein bisschen zu eng für einen Abstecher nach Salzburg geworden sein.
Nicht minder groß sind deshalb aber die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Besuch des Ex-Politikers. Eigene Sicherheitsleute und auch die österreichische Polizei bewachen Trudeau während seines Aufenthalts.
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