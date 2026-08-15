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Jede Stimme zählt: Wählen Sie Ihren Herzensverein

Kärnten
15.08.2026 05:00
Welcher Verein die beliebte Herzensmensch-Trophäe mit nach Hause nehmen darf, entscheiden Sie!
Welcher Verein die beliebte Herzensmensch-Trophäe mit nach Hause nehmen darf, entscheiden Sie!(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Die „Krone“-Herzensmensch-Aktion geht in die nächste Phase: Zehn Vereine stehen wieder zur Wahl und zeigen, wie viel Gutes mit Herz, Einsatz und Zusammenhalt bewegt werden kann.

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Nachdem unsere zehn Herzensmenschen bereits von einer Fachjury ausgewählt wurden, haben jetzt Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei unseren Herzensvereinen das letzte Wort! Zahlreiche Nominierungen haben uns in der „Krone“-Redaktion erreicht – aus diesen Einsendungen wurden zehn unterschiedliche und engagierte Vereine ausgewählt, die nun im Rennen um die besten Platzierungen sind.

Der erste Platz erhält ein Preisgeld in der Höhe von 5000 Euro, der zweite ist mit 3000 Euro dotiert und das letzte Stockerl erhält 2000 Euro. Damit Ihr Favorit in den vorderen Rängen landet, können Sie bei unserem Online-Voting ihre Stimme abgeben. 

Online-Voting
Das sind unsere Nominierten:

MOKI-Mobile Kinderkrankenpflege
Im Mittelpunkt der Arbeit von MOKI stehen Familien, deren Kinder mit schweren oder mehrfachen Behinderungen sowie chronische Erkrankungen leben. Sie unterstützen diese durch mobile Kinderkrankenpflege, psychosoziale Unterstützung und Begleitung in palliativ geprägten Lebensphasen. Seit Gründung im Jahr 2005 wurden in Kärnten rund 680 Familien begleitet.

Aktuell betreut MOKI Kärnten mit 14 diplomierten Pflegekräften kärntenweit ca. 60 Kinder und ...
Aktuell betreut MOKI Kärnten mit 14 diplomierten Pflegekräften kärntenweit ca. 60 Kinder und Jugendliche.(Bild: Moki)

Sinbad-Mentoring für Jugendliche 
Das Mentoring für Jugendliche begleitet junge Menschen beim Übergang von der Pflichtschule in die Lehre oder weiterführende Ausbildungen. Dabei werden Studierende oder junge Berufstätige als Mentoren eingesetzt.

Sinbad unterstützt Jugendliche beim Übergang von der Pflichtschule in die weiterführende ...
Sinbad unterstützt Jugendliche beim Übergang von der Pflichtschule in die weiterführende Ausbildung durch ein 8-12-monatiges 1:1-Mentoring-Programm.(Bild: Nicolas Zangerle)

Go Mobil Stockenboi
Seit 25 Jahren wird der Verein von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet und schließt eine wichtige Lücke im öffentlichen Verkehr. Die Fahrer sind dabei Berater, Zuhörer und gehen individuell auf Wünsche und Bedürfnisse ihrer Gäste ein.

Egal welche Uhrzeit oder welcher Tag – Die Fahrer sind für ihre Mitmenschen allzeit bereit.
Egal welche Uhrzeit oder welcher Tag – Die Fahrer sind für ihre Mitmenschen allzeit bereit.(Bild: GO MOBIL Stockenboi)

BSVK-Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten unterstützt Betroffene durch mobile Sehberatung, Hilfsmittel oder Sensibilisierung. Mit ihrem Einsatz für Barrierefreiheit schenkt der Verein Orientierung, Zuversicht und vor allem wichtige neue Lebensperspektiven.

Der Verein steht für mehr Lebensqualität und eine inklusive Gesellschaft.
Der Verein steht für mehr Lebensqualität und eine inklusive Gesellschaft.(Bild: BSVK)

Kitzrettung Klagenfurt
245 Kitze und 78 Junghasen konnte der Verein in der diesjährigen Saison vor dem Mähtod retten. Mit modernster Technik sind die ehrenamtlichen Mitglieder in der Setzzeit von Anfang Mai bis Ende Juni täglich im Einsatz. Dabei werden nicht nur Leben gerettet – auch ein wertvoller Beitrag zum Natur- und Tierschutz wird geleistet.

Die ehrenamtlichen Mitgleider retten hunderte Tierleben.
Die ehrenamtlichen Mitgleider retten hunderte Tierleben.(Bild: Kitzrettung Klagenfurt)

Bürgerfrauen Friesach
Mit ihrem traditionellen Kirchtag und dem Nikolauseinzug lukrieren die Bürgerfrauen Friesach Spenden, um Bewohner der Mittelalterstadt, die in Not geraten sind, zu unterstützen. Auch Projekte der Gemeinde, die der Allgemeinheit zugutekommen, werden gefördert.

Die Bürgerfrauen Friesach unterstützen Bewohner in Not.
Die Bürgerfrauen Friesach unterstützen Bewohner in Not.(Bild: Friesacher Bürgerfrauen)

Rett’ma die Schütt
Der Verein setzt sich für den Erhalt der einzigartigen Biodiversität und des lebensnotwendigen Bodens in der Schütt/Federaun ein. Die besondere Natur- und Bergsturzlandschaft soll weiterhin erhalten bleiben, weshalb sich die Initiative aktiv gegen deren Verbauung einsetzt.

Der Verein setzt sich für die Erhaltung des Ökosystems in der Schütt ein.
Der Verein setzt sich für die Erhaltung des Ökosystems in der Schütt ein.(Bild: Rett&#39; ma die Schütt)

ÖZIV Kärnten-Österreichs zukunftsorientierte Interessenvertretung
Mit seiner Sozialberatung unterstützt der Verein „Österreichs zukunftsorientierte Interessenvertretung“ Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen in allen relevanten Fragen. Ehrenamtliche schaffen Gemeinschaft und stärken den Zusammenhalt.

Seit fast 60 Jahren wirkt der Verein in Kärnten und unterstützt Menschen mit Behinderung und ...
Seit fast 60 Jahren wirkt der Verein in Kärnten und unterstützt Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen.(Bild: ÖZIV/Jenny Bernthaler)

Kärntner Katzenschutzverein
Träger des Tierheims Garten Eden ist der Kärntner Katzenschutzverein. Neben Kätzchen werden aber auch Hunde, Vögel oder Kaninchen betreut. Auch nach dem Feierabend kümmern sich die Mitarbeiter ehrenamtlich um Fellnasen und Co.

Ein Herz für Fellnasen hat der Kärntner Katzenschutzverein.
Ein Herz für Fellnasen hat der Kärntner Katzenschutzverein.(Bild: zVg)

Verein LE-B-EN-S Zentrum
„Miteinander statt Gegeneinander“ – das ist das Motto des Vereins, welcher Räume für Begegnung, Achtsamkeit und Bewusstseinsarbeit schafft. Durch Veranstaltungen und Workshops wird ein verantwortungsvoller Umgang mit sich selbst und dem eigenen Lebensweg gefördert.

Viele Veranstaltungen für ein schönes Miteinander organisiert der Verein LE-B-EN-S Zentrum.
Viele Veranstaltungen für ein schönes Miteinander organisiert der Verein LE-B-EN-S Zentrum.(Bild: Verein LE-B-EN-SZentrum)
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