Jede Stimme zählt: Wählen Sie Ihren Herzensverein

Nachdem unsere zehn Herzensmenschen bereits von einer Fachjury ausgewählt wurden, haben jetzt Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei unseren Herzensvereinen das letzte Wort! Zahlreiche Nominierungen haben uns in der „Krone“-Redaktion erreicht – aus diesen Einsendungen wurden zehn unterschiedliche und engagierte Vereine ausgewählt, die nun im Rennen um die besten Platzierungen sind.