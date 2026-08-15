Jede Stimme zählt: Wählen Sie Ihren Herzensverein

Die „Krone“-Herzensmensch-Aktion geht in die nächste Phase: Zehn Vereine stehen wieder zur Wahl und zeigen, wie viel Gutes mit Herz, Einsatz und Zusammenhalt bewegt werden kann.
Nachdem unsere zehn Herzensmenschen bereits von einer Fachjury ausgewählt wurden, haben jetzt Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei unseren Herzensvereinen das letzte Wort! Zahlreiche Nominierungen haben uns in der „Krone“-Redaktion erreicht – aus diesen Einsendungen wurden zehn unterschiedliche und engagierte Vereine ausgewählt, die nun im Rennen um die besten Platzierungen sind.
Der erste Platz erhält ein Preisgeld in der Höhe von 5000 Euro, der zweite ist mit 3000 Euro dotiert und das letzte Stockerl erhält 2000 Euro. Damit Ihr Favorit in den vorderen Rängen landet, können Sie bei unserem Online-Voting ihre Stimme abgeben.
MOKI-Mobile Kinderkrankenpflege
Im Mittelpunkt der Arbeit von MOKI stehen Familien, deren Kinder mit schweren oder mehrfachen Behinderungen sowie chronische Erkrankungen leben. Sie unterstützen diese durch mobile Kinderkrankenpflege, psychosoziale Unterstützung und Begleitung in palliativ geprägten Lebensphasen. Seit Gründung im Jahr 2005 wurden in Kärnten rund 680 Familien begleitet.
Sinbad-Mentoring für Jugendliche
Das Mentoring für Jugendliche begleitet junge Menschen beim Übergang von der Pflichtschule in die Lehre oder weiterführende Ausbildungen. Dabei werden Studierende oder junge Berufstätige als Mentoren eingesetzt.
Go Mobil Stockenboi
Seit 25 Jahren wird der Verein von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet und schließt eine wichtige Lücke im öffentlichen Verkehr. Die Fahrer sind dabei Berater, Zuhörer und gehen individuell auf Wünsche und Bedürfnisse ihrer Gäste ein.
BSVK-Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten unterstützt Betroffene durch mobile Sehberatung, Hilfsmittel oder Sensibilisierung. Mit ihrem Einsatz für Barrierefreiheit schenkt der Verein Orientierung, Zuversicht und vor allem wichtige neue Lebensperspektiven.
Kitzrettung Klagenfurt
245 Kitze und 78 Junghasen konnte der Verein in der diesjährigen Saison vor dem Mähtod retten. Mit modernster Technik sind die ehrenamtlichen Mitglieder in der Setzzeit von Anfang Mai bis Ende Juni täglich im Einsatz. Dabei werden nicht nur Leben gerettet – auch ein wertvoller Beitrag zum Natur- und Tierschutz wird geleistet.
Bürgerfrauen Friesach
Mit ihrem traditionellen Kirchtag und dem Nikolauseinzug lukrieren die Bürgerfrauen Friesach Spenden, um Bewohner der Mittelalterstadt, die in Not geraten sind, zu unterstützen. Auch Projekte der Gemeinde, die der Allgemeinheit zugutekommen, werden gefördert.
Rett’ma die Schütt
Der Verein setzt sich für den Erhalt der einzigartigen Biodiversität und des lebensnotwendigen Bodens in der Schütt/Federaun ein. Die besondere Natur- und Bergsturzlandschaft soll weiterhin erhalten bleiben, weshalb sich die Initiative aktiv gegen deren Verbauung einsetzt.
ÖZIV Kärnten-Österreichs zukunftsorientierte Interessenvertretung
Mit seiner Sozialberatung unterstützt der Verein „Österreichs zukunftsorientierte Interessenvertretung“ Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen in allen relevanten Fragen. Ehrenamtliche schaffen Gemeinschaft und stärken den Zusammenhalt.
Kärntner Katzenschutzverein
Träger des Tierheims Garten Eden ist der Kärntner Katzenschutzverein. Neben Kätzchen werden aber auch Hunde, Vögel oder Kaninchen betreut. Auch nach dem Feierabend kümmern sich die Mitarbeiter ehrenamtlich um Fellnasen und Co.
Verein LE-B-EN-S Zentrum
„Miteinander statt Gegeneinander“ – das ist das Motto des Vereins, welcher Räume für Begegnung, Achtsamkeit und Bewusstseinsarbeit schafft. Durch Veranstaltungen und Workshops wird ein verantwortungsvoller Umgang mit sich selbst und dem eigenen Lebensweg gefördert.
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