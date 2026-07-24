„Auf unseren Straßen sieht man weniger Araber“

Drastisch eingebrochen sind im ersten Halbjahr die Buchungen arabischer Gäste – vor allem für den Bezirk Zell am See eine Hiobsbotschaft. Dort ist vieles auf diese Urlauber ausgelegt, Ersatz schwierig zu finden. Wer salzburgweit die Nase vorne hat, überrascht hingegen nicht.
Während sich die Salzburger Touristenzahlen auch heuer auf einem hohen Niveau bewegen, war das erste Halbjahr vor allem im Pinzgau hart. Vieles ist dort auf arabische Gäste ausgelegt – und genau diese sind bislang vor allem wegen des Krieges im Iran vermehrt ausgeblieben.
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