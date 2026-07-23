Vater und Tochter aus Klettersteig geborgen

Für die Retter gehörte das heuer fast schon zum gewohnten Bild. In genau dieser Klamm wurden Ende Mai zwei Menschen mittels Seilbahn aus ebendiesem Klettersteig gerettet. Ende Juni ging es zu einer erschöpften Person, und Mitte Juli musste ein Kletterer aufgrund von Kreislaufbeschwerden mit einer Gebirgstrage vom Berg gebracht werden.