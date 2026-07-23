Vater und Tochter aus Klettersteig geborgen

Bereits zum vierten Mal innerhalb von zwei Monaten ging es für die Rauriser Bergretter in Salzburg am Mittwoch in die Kitzlochklamm. Dieses Mal saßen ein Vater und eine Tochter kurz vor dem Ausstieg an einer Kante unterhalb des „Freifalls“ fest.
Beide Kletterer waren erschöpft, blieben allerdings unverletzt. Nach dem Erkunden der Lage stiegen die Einsatzkräfte über den Ausstieg des Klettersteigs und die Seilbrücke zu den beiden Personen ab.
Mithilfe eines Mannschaftsflaschenzugs gelang es schließlich, Vater und Tochter gesichert nach oben zu bringen. Anschließend wurden beide zurück über die Seilbrücke und den Abstieg bis zu den Steganlagen der Kitzlochklamm begleitet.
Für die Retter gehörte das heuer fast schon zum gewohnten Bild. In genau dieser Klamm wurden Ende Mai zwei Menschen mittels Seilbahn aus ebendiesem Klettersteig gerettet. Ende Juni ging es zu einer erschöpften Person, und Mitte Juli musste ein Kletterer aufgrund von Kreislaufbeschwerden mit einer Gebirgstrage vom Berg gebracht werden.
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