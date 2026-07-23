Lkw-Fahrer verstieß 59 Mal gegen die Vorschriften

Eine schier unglaubliche Anzahl an Verstößen stellte die Polizei bei Lkw-Kontrollen am Mittwoch im Tennengau fest. Ein 73-jähriger italienischer Fahrer hatte die Fahrerkarte seines Sohnes verwendet – und damit insgesamt 59 Mal die Sozialvorschriften umgangen.
Unterwegs war der 73-Jährige mit einem deutschen Lkw mit Anhänger. Die Verstöße kamen beim Auswerten der digitalen Aufzeichnungen ans Tageslicht.
Der Italiener zeigte sich laut Polizei geständig. Er wurde sowohl bei der Staatsanwaltschaft Salzburg als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.
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