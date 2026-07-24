Wieder ein stilles Örtchen in Wien abgefackelt

Erneut brennt ein Öklo in Wien: Im Penzinger Reinlpark ging die Anlage in der Nacht auf 15. Juli in Flammen auf. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Sachbeschädigung. Für den Steuerzahler ist es ein teures Déjà-vu – Wiens Parks werden zum Ziel von Brandstiftern, der Schaden geht in die Zehntausende.
Vom Öklo im Reinlpark ist nur mehr ein rußiges Gerippe übrig. Unbekannte haben die Toilette am 15. Juli offenbar angezündet, übrig blieb ein Trümmerhaufen. Ermittlungen laufen gegen unbekannte Täter, der Verdacht: schwere Sachbeschädigung, bestätigt die Polizei gegenüber der „Krone“. Für Penzing ist der Fall alles andere als neu – der Bezirk kämpft seit Monaten gegen mutwillige Zerstörungswut in seinen Parks.
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