Wieder ein stilles Örtchen in Wien abgefackelt

Vom Öklo im Reinlpark ist nur mehr ein rußiges Gerippe übrig. Unbekannte haben die Toilette am 15. Juli offenbar angezündet, übrig blieb ein Trümmerhaufen. Ermittlungen laufen gegen unbekannte Täter, der Verdacht: schwere Sachbeschädigung, bestätigt die Polizei gegenüber der „Krone“. Für Penzing ist der Fall alles andere als neu – der Bezirk kämpft seit Monaten gegen mutwillige Zerstörungswut in seinen Parks.