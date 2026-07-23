Frau überwies Geld an falschen Bankmitarbeiter

Eine 54-jährige Frau aus dem Pinzgau in Salzburg ist Opfer eines versuchten Telefonbetrugs geworden. Die Frau wurde am 8. Juni von einem bislang unbekannten Mann angerufen, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Er behauptete, ihr Konto sei gehackt worden und eine unberechtigte Überweisung in Höhe von 8000 Euro steht unmittelbar bevor.