Frau überwies Geld an falschen Bankmitarbeiter

Eine 54-jährige Frau aus dem Pinzgau in Salzburg ist Opfer eines versuchten Telefonbetrugs geworden. Die Frau wurde am 8. Juni von einem bislang unbekannten Mann angerufen, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Er behauptete, ihr Konto sei gehackt worden und eine unberechtigte Überweisung in Höhe von 8000 Euro steht unmittelbar bevor.
Um die angebliche Transaktion zu verhindern, forderte der Anrufer die Frau auf, selbst Geld auf ein von ihm genanntes Konto zu überweisen. Die 54-Jährige überwies daraufhin 8901 Euro.
Kurz nach dem Telefonat wurde die Frau misstrauisch und ließ ihr Konto sperren. Der Bank gelang es, den gesamten überwiesenen Betrag zurückzuholen. Die Geschädigte erstattete am 10. Juni eine Anzeige bei der Polizei.
Im Zuge der Ermittlungen konnte der vorgesehene Empfänger der Überweisung ausgeforscht werden. Er wird angezeigt. Die Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Anrufer sind weiterhin im Gange.
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