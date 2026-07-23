Mieter kämpfen gegen die Stadt für ihre Rechte

Die Eingangstür ist alt und verwittert. In einem Wohnbau im Salzburger Stadtteil Gnigl schlägt Besuchern sofort modriger Geruch entgegen. Eine Türe zur Wohnung im Erdgeschoß ist halb geöffnet. Dahinter: eine Baustelle mit Loch im Boden. Über ein abgenutztes Stiegenhaus geht es zu den letzten im Haus verbliebenen Mietern. Nur mehr zwei Pensionisten-Ehepaare wohnen noch hier in der Grazer Bundesstraße. Bei einem Paar leben sogar noch die zwei Enkerl.