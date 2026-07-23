Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überhöhte Rechnungen

Mieter kämpfen gegen die Stadt für ihre Rechte

Salzburg
23.07.2026 10:00
Irene Schweitzer, Melitta Murauer, Robert Murauer und Otto Schweitzer machten viel durch.
Irene Schweitzer, Melitta Murauer, Robert Murauer und Otto Schweitzer machten viel durch.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Ein zubetonierter Garten, ein abgerissener Anbau, der den Bewohnern früher als Keller diente und extrem hohe Rechnungen für Wasser: In einem Wohnhaus im Salzburger Stadtteil Gnigl halten die letzten Mieter die Stellung. Sie wohnen seit mehr als 40 Jahren im Haus. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Eingangstür ist alt und verwittert. In einem Wohnbau im Salzburger Stadtteil Gnigl schlägt Besuchern sofort modriger Geruch entgegen. Eine Türe zur Wohnung im Erdgeschoß ist halb geöffnet. Dahinter: eine Baustelle mit Loch im Boden. Über ein abgenutztes Stiegenhaus geht es zu den letzten im Haus verbliebenen Mietern. Nur mehr zwei Pensionisten-Ehepaare wohnen noch hier in der Grazer Bundesstraße. Bei einem Paar leben sogar noch die zwei Enkerl.

In den letzten Jahren wurden die Mieter für versickertes Wasser zur Kasse gebeten.
In den letzten Jahren wurden die Mieter für versickertes Wasser zur Kasse gebeten.(Bild: Markus Tschepp)

Vier Jahre litten die Bewohner unter einer Dauerbaustelle direkt vor ihren Fenstern. Der Garten wurde zubetoniert. Wo früher Kinder schaukelten, steht jetzt ein Gebäude. „Wir haben gar keine Möglichkeit mehr, unsere Wäsche aufzuhängen“, sagt Melitta Murauer. Ein Anbau des denkmalgeschützten Hauses, der als Keller diente, wurde weggerissen. Alternativ gibt es nun bloß kleine Alucontainer.

Mieter leben seit mehr als 40 Jahren im Haus in Gnigl
„Als wir 1983 eingezogen sind, haben wir viel Geld investiert und alles selbst renoviert“, erzählt Robert Murauer. Noch länger wohnen Irene und Otto Schweizer dort. Drei von fünf Wohnungen sind leer.

Eine eigene Wasserleitung mit Zähler gibt es im denkmalgeschützten Haus erst seit heuer. Vor zwei Jahren explodierten die Wasserkosten: Sie stiegen von 2023 auf 2024 von gut 470 auf knapp 1800 Euro an. „Als wir die Rechnung gesehen haben, glaubten wir, dass ein Schwimmbad eröffnet hat“, sagt Irene Schweitzer.

Erst seit heuer hat das Haus einen eigenen Wasserzähler.
Erst seit heuer hat das Haus einen eigenen Wasserzähler.(Bild: Markus Tschepp)

Laut Gswb – die das Gebäude im Stadteigentum verwaltet – habe ein Rohrbruch bei der Baustelle Wasser versickert lassen. In einer schriftlichen Antwort an die Mieter ist die Rede von Kostenerstattung durch die Versicherung in der folgenden Abrechnung. Doch stattdessen stiegen die Kosten weiter an.

Für 2025 wurden knapp 2200 Euro verrechnet. „Bis zur Rückzahlung kann ich diese wohl ins Erbe schreiben“, sagt Irene Schweitzer verzweifelt. Ihr Mann Otto erzählt: „Ein Arbeiter hat gesagt, dass in kürzester Zeit 60.000 Liter Wasser versickert sind. Es wurde alles dreimal aufgegraben, das Leck aber – soweit ich weiß – nie gefunden.“

Lesen Sie auch:
Installierte Trockengeräte und deren Kosten lösen Frust bei den Mietern der Wohnanlage aus.
Krone Plus Logo
Mängel oder Vorsorge?
Mieter müssen für Einsatz von Trockengerät zahlen
16.07.2026
Neue Fakten
Ein Rohrbruch führt zu politischen Nachwehen
20.07.2026
Krone Plus Logo
Wasserschaden
Mieter werden nach Rohrbruch zur Kassa gebeten
16.07.2026

Klar ist, dass die Ehepaare nicht mehr übersiedeln wollen. „Das zahlt sich nicht mehr aus. Ich bin 75 und muss mich ja fast schon nach einer Urne umschauen“, zeigt Robert Murauer Galgenhumor. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
23.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
142.845 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.196 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.377 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1820 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1445 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
716 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf