„Körper soll sich gar nicht an die Ruhe gewöhnen“

Basketballer Jakob Pöltl bereitet sich in Wien auf seine elfte Saison in der milliardenschweren NBA vor. Warum der Zeitplan nur einen Kurzurlaub zulässt und eine mögliche Verstärkung für seine Toronto Raptors noch wackelt.
Flip-Flops, lässiger Alltags-Look – ein Typ, der Urlaubsfeeling verbreitet. So kommt Jakob Pöltl zum Termin mit der „Krone“ in die Sporthalle im sechsten Wiener Bezirk – und legt dann wie auf Knopfdruck den Schalter um. Mit Sportwissenschafter Yue-Zong arbeitet der 30-Jährige nach einer schwierigen Saison verbissen im Bereich Kraft und Athletik.
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