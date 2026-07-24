„Körper soll sich gar nicht an die Ruhe gewöhnen“

Flip-Flops, lässiger Alltags-Look – ein Typ, der Urlaubsfeeling verbreitet. So kommt Jakob Pöltl zum Termin mit der „Krone“ in die Sporthalle im sechsten Wiener Bezirk – und legt dann wie auf Knopfdruck den Schalter um. Mit Sportwissenschafter Yue-Zong arbeitet der 30-Jährige nach einer schwierigen Saison verbissen im Bereich Kraft und Athletik.