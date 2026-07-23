Stadt lagert Sisi im Wirtschaftshof zwischen

Wie oft wird eine Kaiserin abgeschleppt? In der Stadt Salzburg ist nun genau das mit der Sisi-Statue passiert. Sie stand 24 Jahre lang in Bahnhofsnähe im nach ihr benannten Stadtteil Elisabeth Vorstadt. Nun geht es über den Sommer in ein Zwischenlager..
Ursprünglich beim ehemaligen Grand Hotel de l‘Europe angesiedelt, führte die Geschichte der stadteigenen Marmor-Statue des Bildhauers Edmund Hellmer durch mehrere Stadtteile. Lange Zeit stand das Kunstwerk aus dem Jahr 1901 in Hellbrunn, bevor es 2002 zurück in Bahnhofsnähe ging – bis jetzt.
Bis das Bildnis der Kaiserin im Herbst vor der Volksschule Pestalozzi ihren neuen Standort bekommt, wird Sisi im Wirtschaftshof zwischengelagert. Klar bei der Standortauswahl war, dass es ein stadteigener Grund sein müsse, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
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