Baby schlief nebenan: Jungmama als Koks-Dealerin

Galt Kokain einst als Rauschgift der Schickimicki-Szene am Wörthersee, so hat das weiße Pulver längst alle Gesellschaftsschichten Kärntens erreicht. Und wer einmal abhängig ist, scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Wie eine 25-jährige Villacherin, die sogar als frischgebackene Mama in die Szene abgerutscht ist.