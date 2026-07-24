Ein Taktikfuchs ist das größte Liga-Fragezeichen

„Wer zum Geier ist der neue Ried-Trainer Mario Despotovic?“, titelte ein Online-Medium über das noch immer größte Fragezeichen der kommenden Bundesliga-Saison. Denn selbst Branchenkenner reagierten nach der Präsentation des Nachfolgers des zum Karlsruher SC abgewanderten Max Senft mit ratlosem Schulterzucken: „Wer soll das sein?“ „Nie gehört!“ „Wie heißt der noch einmal?“ Mario Despotovic (41)! „Er ist ein Mitgrund, warum ich mich für Ried entschieden habe“, sagt dagegen der prominenteste Neuzugang der Innviertler. Stefan Schwab (36) schwärmt vom Ballbesitzfußball, den der Kroate spielen lassen will.