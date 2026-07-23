Tennengauer fiel auf Internetbetrug herein

Ein 78-jähriger Tennengauer wurde zum Opfer für Onlinebetrüger: Er überwies insgesamt 20.000 Euro und schöpfte viel zu spät Verdacht. Versprochene Gewinnausschüttungen blieben aus.
Der Tennengauer wurde im Internet auf eine Aktienfonds-Plattform aufmerksam und ahnte lange nicht, dass er dort in die Falle tappte. Die Unbekannten schwärmten ihm von hohen Gewinnen in kürzester Zeit vor, was aber für das Opfer nur ein Traum blieb.
Insgesamt überwies der 78-Jährige rund 20.000 Euro auf mehrere Konten. Eine Gewinnausschüttung bekam er nie und ging schließlich zur Polizei.
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