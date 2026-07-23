Austria Salzburg verpflichtet erfahrenen Kicker

Austria Salzburg holt mit Simon Pirkl einen Spieler mit viel Bundesliga-Erfahrung. Der Linksverteidiger kann Blau-Weiß Linz nach dem Abstieg ablösefrei verlassen. In Oberösterreich kickte der Tiroler fünf Jahre lang.
Austria Salzburg hat den nächsten Transfer abgeschlossen. Die Violetten verpflichteten mit Simon Pirkl einen sehr erfahrenen Bundesliga-Spieler. Der 29-jährige Tiroler war nach dem Abstieg mit Blau-Weiß Linz ablösefrei zu haben. Für die Stahlstädter lief der Linksverteidiger in fünf Jahren 153-Mal auf, 90 Mal davon in der höchsten Spielklasse. Dabei gelangen ihm sechs Tore, 13 Assists.
Pirkl trägt bei der Austria die Nummer 60
„Ich werde alles daran setzen, meine Erfahrung bestmöglich einzubringen, um gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, sagte Pirkl, der Sportboss Roland Kirchler schon lange kennt. Der Neuzugang wird bei der Austria die Trikotnummer 60 tragen.
Die 2. Liga, in der Pirkl mit der Austria kommende Saison spielen wird, kennt er noch um einiges besser. 163 Einsätze hat der Ex-Wacker-Kicker in Liga zwei zu Buche stehen. Bleibt er verletzungsfrei, kommen bestimmt einige dazu . . .
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