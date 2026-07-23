Austria Salzburg verpflichtet erfahrenen Kicker

Austria Salzburg hat den nächsten Transfer abgeschlossen. Die Violetten verpflichteten mit Simon Pirkl einen sehr erfahrenen Bundesliga-Spieler. Der 29-jährige Tiroler war nach dem Abstieg mit Blau-Weiß Linz ablösefrei zu haben. Für die Stahlstädter lief der Linksverteidiger in fünf Jahren 153-Mal auf, 90 Mal davon in der höchsten Spielklasse. Dabei gelangen ihm sechs Tore, 13 Assists.