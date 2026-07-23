Nach dem China-Bus kommt jetzt der Türkei-Bus

Kürzer als gewohnt

Der Obus wird insgesamt vier Wochen lang getestet. Apropos lang: Mit zwölf Metern Länge ist das Öffi-Gefährt auffallend kurz. Ein Standard-Obus misst 18,75 Meter. Zwölf Meter lange Solofahrzeuge kommen aktuell nicht zum Einsatz. Das könnte sich künftig ändern. „Im Mittelpunkt des Praxistests steht die Bewertung, wie sich ein kompakter Batterie-Obus in das bestehende Salzburger Obus-System integrieren lässt“, erklärt die Salzburg AG.